Finalement, suite à Dragon Age Veilguard, Bioware est frappé par des licenciements Finalement, suite à Dragon Age Veilguard, Bioware est frappé par des licenciements

D'un jour à l'autre, la situation de Bioware prend d'autres proportions car alors que plus tôt cette semaine, Electronic Arts faisait le choix d'un dépiautage « temporaire » des effectifs vers d'autres projets le temps que Mass Effect 5 prenne suffisamment forme pour réclamer du renfort, Insider Gaming vient offrir un complément d'infos.



« Quelques dizaines » d'employés ont en effet été purement et simplement licenciés « indépendamment de leur expérience et leur ancienneté » dont le scénariste principal et l'un des responsables narratifs de Dragon Age : The Veilguard. Certes on ne retient pas vraiment le jeu pour la qualité et la pertinence de son écriture mais bon…



Consulté par le site précité, un employé sous anonymat indique craindre « une nouvelle vague » de licenciements dans les semaines ou mois à venir.