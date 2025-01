En décembre, Microsoft a obtenu la médaille de plus gros éditeur mondial (PC & consoles) En décembre, Microsoft a obtenu la médaille de plus gros éditeur mondial (PC & consoles)

Sans être une franche surprise après l'acquisition d'un poids lourd comme ABK, Microsoft Xbox est officiellement passé 1er éditeur du monde sur PC/consoles, en tout cas pour le mois de décembre 2024 qui a vu de grosses ventes pour Call of Duty : Black Ops 6 (et la sortie de Indiana Jones, dans une moindre mesure).



465 millions de dollars de revenus sur PC & consoles, de quoi devancer Electronic Arts et ses 366 millions de dollars, liés à une performance moindre qu'attendue sur EA Sports FC 25 (en ventes ou micro-transactions, voire les deux).



Et pour bien appuyer le statut d'éditeur tiers, notez que sur les 465 millions de dollars engendrés par Xbox en un mois, 64 % étaient… sur supports PlayStation.