extas1s : DOOM - The Dark Ages sur Switch 2

L'insider extas1s, devenu tellement fiable qu'il a carrément été recruté par Tom Henderson, vient de lâcher un petit leak supplémentaire : DOOM : The Dark Ages est prévu sur Nintendo Switch 2, sans que l'on sache encore si ce sera en même temps que les autres (après, on n'a même pas de date pour la machine...).



Pourquoi cela n'a t-il pas été officialisé cette semaine ? Parce que selon les mêmes sources, les tiers seraient sous un embargo particulier de la part de Nintendo, celui de ne pouvoir jusqu'à nouvel ordre (donc on imagine à partir du 2 avril) confirmer la venue d'un jeu Switch 2 en dehors des cas cross-gen, et ce pour éviter de leaker davantage les specs de la machine.



En gros, un jeu déjà prévu sur Switch mais qui arrivera également sur Switch 2, vous pouvez (c'est le cas du jeu indé Synth Beasts ou encore les gros sous-entendus pour Yooka Replaylee et MOUSE : P.I. for Fire) mais dans le cas d'un Doom : The Dark Ages qui échappera naturellement à la Switch 1, c'est motus.



D'où le fait que de nombreuses rumeurs bien sourcées (Assassin's Creed Mirage notamment) n'ont justement toujours pas dépassé le stade de la rumeur.