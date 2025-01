Lunar Collection : date, prix et version boîte

GungHo veut clairement bien faire les choses pour saet nous en annonce une sortie mondiale pour le 18 avril 2025 (PC, PS4, One, Switch) avec même version boîte pour les supports Sony et Nintendo, au prix de 54,99€ avec sa couverture réversible (voir artworks ci-dessous). La version numérique coûtera elle 49,99€.Rappelons que la compilation, offrant le même rendu à un lissage près, offrira une localisation FR, la possibilité d'accélérer les combats et un doublage US (facultatif on précise).