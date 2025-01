Japon : 35 millions de Switch écoulées

Après le software, place au rattrape hardware pour le territoire japonais en notant bien dès à présent que les données ci-dessous sont pour deux semaines (23 décembre 2024 au 5 janvier 2025), d'où certains chiffres assez élevés.Et c'est évidemment la Switch qui démarre l'année en lead position avec bientôt 200.000 unités écoulées pour dépasser la barre des 35 millions en bientôt 8 ans, un palier jamais vu dans l'histoire du Japon et on souhaite déjà bonne chance à la petite sœur pour sa future ascension.Loin derrière, la PS5 obtient tout de même plus de 70.000 unités sur 2 semaines, avec une très grande majorité de modèle standard (la Pro ne représente que 10.000 ventes).