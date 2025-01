[RUMEUR] Des infos sur TESIV Oblivion Remake [RUMEUR] Des infos sur TESIV Oblivion Remake

Outre une certaine Next Gen de Nintendo, le remake de The Elder Scrolls IV : Oblivion fait également partie des secrets de polichinelle et c'est cette fois le site MP1st qui vient confirmer l'existence avec des propos bien sourcés : tout simplement de la part d'un ancien employé de Virtuos qui a tout lâché sur son propre site web, dont MP1st ne donnera pas le lien ni le nom pour ne pas poser de problèmes au malheureux.



- Sera bien sous Unreal Engine 5.

- Amélioration sur le système de blocage, « moins ennuyeux ».

- Rééquilibrage sur les dégâts.

- Amélioration sur la furtivité.

- Le système d'endurance est mieux foutu, « moins frustrant ».

- HUD modernisé.

- Les ennemis ont davantage de réactions sur les coups subis.

- Amélioration autour de l'arc, aussi bien en vue à la première qu'à la troisième personne.



Rien de plus, mais on a déjà hâte de découvrir les premiers visuels.