Pour les ''consoles/PC nomades'', Microsoft veut proposer son propre équivalent de SteamOS Pour les ''consoles/PC nomades'', Microsoft veut proposer son propre équivalent de SteamOS

Les renseignés vous le diront : pour la nouvelle vague de « consoles nomades », ce qui différencie essentiellement SteamOS de Windows, c'est l'accessibilité pour le grand public car là où une ROG Ally par exemple offre tout simplement l'équivalent d'une expérience PC entre les mains, SteamOS souhaite davantage s'approcher du feeling console avec un aspect plug'n play accru.



Quelque chose dont est parfaitement conscient Microsoft, qui par l'intermédiaire de Jason Ronald (vice-président de la division « Next Generation ») a déclaré au CES plancher sur une sorte de fusion entre Xbox et Windows pour offrir une expérience portable améliorée, « plus agréable et plus accessible », notamment sur l'interface qui se rapprocherait de ce que l'on voit sur Xbox Series. En gros la volonté, aussi bien pour les partenaires que pour Microsoft lui-même (dont les rumeurs évoquent une future portable maison du même genre), que les machines ressemblent davantage à de vraies consoles portables que des « PC nomade » dont l'interface est rarement adaptée à des écrans de moyennes tailles, en plus de freiner une partie du public consoleux du coup susceptible de se tourner exclusivement sur SteamDeck et les futurs collaborateurs comme la récemment annoncée Lenovo Legion Go S.



On y perdrait du coup la souplesse du multi-tâches, mais en même temps, peu nombreux sont ceux qui achètent une machine du genre pour du traitement de texte et de la navigation internet.