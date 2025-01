Call of Duty Black Ops : Cold War, l'épisode qui a réclamé 700 millions de dollars de budget Call of Duty Black Ops : Cold War, l'épisode qui a réclamé 700 millions de dollars de budget

Par l'intermédiaire de Stephen Totilo (GameFile) qui a pu mettre main sur des dossiers confidentiels chez Activision Blizzard, apprenons certes sans surprise que le budget des Call of Duty est en constante augmentation, juste qu'on avait du mal à se rendre compte que ça pouvait coûter autant. Et sans inclure les frais marketing.



Les documents datant d'une affaire mise en place en 2022 au Texas (l'éditeur et Meta accusés d'avoir influencé le comportement d'un étudiant, responsable d'une fusillade), il faut revenir plusieurs années en arrière mais on constate que si le budget explose pour chaque jeu et le suivi d'un an, les ventes sont elles en baisse même si Modern Warfare II a permis une nouvelle hausse (avant une baisse pour Modern Warfare III, de même que pour Black Ops 6, Game Pass oblige).



- Black Ops III (2015) : 450 millions de budget total (43 millions de ventes)

- Modern Warfare (2019) : 640 millions de budget (41 millions de ventes)

- Black Ops Cold War (2020) : 700 millions de budget (30 millions de ventes)



Une baisse néanmoins à relativiser pour les analystes car si les ventes « brutes » ne sont plus les mêmes, encore plus maintenant avec les données Game Pass, les micro-transactions ont en revanche explosé depuis le pari du suivi gratuit pour à la place de multiples skins en boutique ou via des Battle Pass. Qui plus est, cette baisse ne prend pas en compte le fait qu'une certaine audience s'est tournée vers les Warzone, là encore sujet à bien des manières de dépenser ses sous.