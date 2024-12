Selon Hermen Hulst, PlayStation regarde également vers ses anciennes licences Selon Hermen Hulst, PlayStation regarde également vers ses anciennes licences

Co-PDG de Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst a déclaré qu'au coeur de ses licences fortes établies et à venir, PlayStation souhaite également (comme d'autres) jeter un œil à son catalogue passé pour tenter de ressusciter d'anciennes licences aussi bien entre les mains de ses first-party que dans le cadre de collaborations avec des studios indépendants ou tiers.



Pour le coup, il y a également de quoi recueillir des trucs à chaque excavation entre FPS (Killzone, Resistance…), platformer à gogo (Ape Escape, Jak & Daxter…), J-RPG (Wild Arms, Legend of Dragoon…) et en fait tout un tas d'autres choses (Motorstorm, LocoRoco, Siren…).



Après on va juste espérer que par « anciennes » licences, on ne va pas se contenter d'un Uncharted 5, mais on prendra quand même.