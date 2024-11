Kojima recupère les droits de Death Stranding Kojima recupère les droits de Death Stranding

L'annonce surprise de Death Stranding : Director's Cut sur le Windows Store et sur Xbox Series cachait un autre point de détail : Kojima Productions a récupéré les droits de la licence (racheté à Sony donc) signifiant que l'on peut s'attendre à ce que Death Stranding 2 ne reste pas éternellement exclusif à la PlayStation 5 bien que ce sera le cas pour au moins un temps.



Hideo Kojima s'assure ainsi que son bébé ne lui échappera pas un jour ou l'autre (genre comme Metal Gear) et a d'ailleurs fait de même pour O.D. (avec Microsoft) et le projet Physint (avec Sony), deux autres nouvelles IP qui font l'objet de collaboration mais dont les droits premiers appartiendront donc à la boîte indépendante.