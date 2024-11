Black Ops 6 : chute évidente des ventes en UK (Game Pass), sauf sur PlayStation 5 Black Ops 6 : chute évidente des ventes en UK (Game Pass), sauf sur PlayStation 5

GamesIndustry peut maintenant faire un compte-rendu plus clair du lancement de Call of Duty : Black Ops 6 au Royaume-Uni, et ce grâce à la totalité des données numériques, établissant que cet épisode fait sans surprise une chute des ventes par rapport à Modern Warfare III (-15%) et plus encore si l'on compare avec Modern Warfare II (-46%).



La cause, on la connaît (le Game Pass) et cela se voit très bien par le comparatif avec chaque support par rapport à l'année dernière, permettant également d'établir que le public PlayStation n'a pas bougé de sa machine, et continue d'ailleurs d'être en nette hausse (là encore par rapport à 2023).



Comparaison avec Modern Warfare III :



- PlayStation 5 : +30 % des ventes

- PC : -18 %

- Xbox : -67 %

- PlayStation 4 : -59 %



Ratio par support pour Black Ops 6, uniquement en ventes :



- 70 % pour la version PS5

- 16 % pour la version PC

- 10 % pour la version Xbox

- 4 % pour la version PS4



Reste donc maintenant à voir si Microsoft d'y retrouve côté Game Pass, ayant déjà annoncé un nombre record de nouveaux abonnés pour le jour du lancement.