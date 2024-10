Netflix ferme son unique studio AAA Netflix ferme son unique studio AAA

Netflix a dû prendre conscience qu'un AAA ne se faisait pas en 2 jours, sans parler du pognon à cracher pour arriver à ses fins, et c'est ainsi que la tentative sur le sujet vient d'être avorté.



Fin 2022, l'entreprise spécialisée dans la VOD annonçait la création du studio SoCal avec à sa tête Chacko Sonny (Overwatch, Call of…) rejoint quelques mois plus tard par Joseph Staten (vétéran de Halo et Destiny) et Jerry Edsall (ancien directeur techno chez The Coalition) puis cette année même Rafael Grassetti (ancien directeur artistique de Sony Santa Monica) pour au final rien : Netflix vient de confier à GameFile que plus tôt ce mois-ci, la troupe a fait ses valises et le studio a été fermé.



Côté JV, Netflix en restera donc à ses petits jeux pour sa bibliothèque accessible gratuitement sur PC/mobile à tous les abonnés.