Black Myth Wukong : la version boîte en décembre

Game Science n'a pas tardé à officialiser les choses et c'est donc courant décembre que sortira la version physique de Black Myth Wukong sur PlayStation 5, avec ouverture des précommandes dès aujourd'hui (79,99€) en ajoutant que si PM Studios sera l'éditeur, Maximum Entertainment se chargera également de la distribution chez le plus grand nombre.



Le jeu sera évidemment sur disque, mais il faudra passer par un code pour récupérer tous les bonus de l'édition Deluxe, dont une arme, de l'équipement et une sélection de la bande originale (numérique).