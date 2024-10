Dragon Ball : Sparking Zero s'offre un très joli démarrage sur Steam, dès l'accès anticipé Dragon Ball : Sparking Zero s'offre un très joli démarrage sur Steam, dès l'accès anticipé

On ne va pas feindre la surprise vu l'énorme attente de la part des fans depuis l'annonce, et Dragon Ball : Sparking Zero est bien partie pour être l'un des jolis cartons de la fin d'année.



Car en attendant les premiers résultats officiels de Bandai Namco, d'ici la fin du mois si tout se passe bien, apprenez que sur Steam, le jeu s'est octroyé cette nuit un pic de 91.000 joueurs en simultané, soit un record dans l'histoire de la « baston » hors F2P, certes très grand public :



- Dragon Ball Sparking Zero : 91.000

- Street Fighter 6 : 70.500

- Tekken 8 : 50.000

- Dragon Ball FighterZ : 44.300

- Guilty Gear Strive : 31.100

- SoulCalibur VI : 14.700



Et tout ça en prenant en compte qu'on ne parle que de l'accès anticipé pour ceux qui ont choppé l'Ultimate Edition.