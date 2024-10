10 millions pour Detroit : Become Human

On peut parler de long-seller avec: depuis quelques années, le jeu prend 1 million de ventes tous les 9-10 mois et dépasse aujourd'hui la barre des 10 millions d'unités écoulées (hors PS Plus) depuis son lancement désormais lointain (2018), au départ comme une exclusivité PlayStation 4 avant de rejoindre l'univers du PC.Des applaudissements pour ce qui reste l'un des meilleurs jeux du genre, et dont on continue d'attendre de la part de l'équipe un certain et visiblement lointain