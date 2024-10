Hi-Fi Rush : Tango compte proposer d'autres portages et un DLC avant une suite Hi-Fi Rush : Tango compte proposer d'autres portages et un DLC avant une suite

Maria Park est la responsable de développement chez Krafton et s'est livrée auprès de GamesIndustry pour évoquer le fameux « rachat » de Tango Gameworks, même s'il serait plus exact de parler d'une résurrection : Krafton n'a rien eu à payer à Microsoft vu que le studio était déjà fermé, même si l'acquisition des droits de Hi-Fi Rush reste encore en cours, mais suffisamment sur la bonne voie pour envisager l'avenir.



Voici ce qui sort principalement de l'interview :



- Sur 100 employés initialement chez Tango, une dizaine avaient déjà fait leurs valises et 10 et 20 autres s'étaient déjà engagés dans de nouveaux projets. Krafton récupère donc de « 70 à 80 employés » et va en recruter quelques autres d'ici quelques semaines pour revenir à la centaine.



- Une fois les droits de Hi-Fi Rush rachetés, Tango compte porter le jeu sur d'autres supports (Switch 2 ?) et veut travailler préalablement sur une extension.



- Tout cela a également pour but de pousser l'aura de la licence tout en prenant son temps pour un Hi-Fi Rush 2 dont le chantier a techniquement débuté : Maria Park explique qu'au moment de la fermeture, une suite était en développement depuis environ 6 mois. Le rachat des droits inclura les assets et builds toujours chez Microsoft.



- Sauf changement de plan, Hi-Fi Rush 2 se voudra plus ambitieux avec davantage de variétés dans les décors et une expérience plus ouverte. Pas d'open-world attention (heureusement), mais juste des zones un peu plus large et dynamique.