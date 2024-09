Outre Ghost of Yotei (et le futur film), plusieurs spin-off sont en réflexion Outre Ghost of Yotei (et le futur film), plusieurs spin-off sont en réflexion

Le New York Times, qui avait déjà balancé que Ghost of Tsushima représentait aujourd'hui plus de 13 millions de ventes, révèle que la franchise était en train de prendre son envol et pas seulement par la préparation d'un futur film en salles mais également la réflexion autour de « plusieurs spin-off » dans le cadre JV, dont on imagine déjà sans mal un Legends 2.



Nul doute que Sucker Punch doit avoir un intéressant carnet à idées sur le sujet, surtout lorsqu'on sait que les contours de Ghost of Yotei (attendu pour 2025) était déjà sur papier avant même le lancement du premier épisode. A défaut d'un cross-over entre les 2 persos, sauf si Jin a trouvé le moyen de vivre plus de 300 ans, on peut pourquoi pas espérer un nouvel arc pour ce dernier.