[RUMEUR] Game Pass : vers 2 autres paliers ? [RUMEUR] Game Pass : vers 2 autres paliers ?

Il existe actuellement 4 offres pour le Game Pass (dont une exclusivement PC) mais selon les sources de Windows Central, Microsoft explorerait actuellement la possibilité de deux paliers supplémentaires au risque d'embrouiller « légèrement » les non-initiés même si la différence sera nette.



Le premier, ce serait une offre exclusivement Cloud Gaming à prix peu élevé, évidemment là pour accompagner la tentative de démocratisation « sans console/PC », déjà mise en place sur certaines smartTV et depuis peu via une simple application Amazon Fire TV, en plus d'une possible future meilleure mise en avant sur smartphone par l'arrivée d'un Xbox Store dans les prochains mois. A noter un autre grand changement : la prochaine possibilité d'acheter ses jeux en Cloud, en plus du catalogue « offert ».



La deuxième serait elle un retour, celle de l'offre Familiale exploitée un temps dans quelques pays tests en 2022/2023 avant d'être abandonnée, la faute dit-on à un tarif considéré comme trop généreux (en même temps, 24,99€ pour 5 abonnés sans qu'ils aient besoin d'habiter sous le même toit…). Autant dire que si l'offre revient, attendez vous à un prix bien différent, ou du moins quelques restrictions.



Les offres actuelles :



- Game Pass Core (seule une poignée de jeux + online) : 9,99€/mois

- Game Pass Standard (catalogue complet hors Day One + online) : 14,99€/mois

- Game Pass PC (offre habituelle, EA Play et remises) : 11,99€/mois

- Game Pass Ultimate (Game Pass Xbox + PC, EA Play, xCloud, remises) : 17,99€/mois