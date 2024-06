Stellar Blade dépasse le million de ventes, et aura d'autres DLC cette année Stellar Blade dépasse le million de ventes, et aura d'autres DLC cette année

L'information avait déjà été sous-entendu, mais est cette fois officialisé par le développeur lui-même : Stellar Blade a atteint le million de ventes depuis son lancement le 26 avril, et a rapporté l'équivalent de 15 millions d'euros à l'équipe pour son premier mois, une donnée qui ne prend pas en compte la grosse part récupérée juste avant par Sony PlayStation pour tout le taf (aide à la production, édition, localisation, distribution, etc).



Outre une suite déjà officialisée, Shift Up rappelle en outre son intention de porter un jour le jeu sur PC sans pouvoir en dire plus pour des raisons contractuelles, pendant que la carrière de Stellar Blade se poursuivra après le NG+, le Boss Rush et les nouveaux costumes :



- Mode photo courant août

- De nouveaux costumes « après octobre »

- Une première collaboration en fin d'année (*)



Dans ce dernier cas, nous avons été prévenus, cela risque d'être des skins en rapport avec une autre licence, donc des DLC payants (les seuls).