The Verge explique l'absence de version Xbox pour Marvel VS Capcom Fighting Collection

Vous l'avez remarqué, si Capcom a toujours été d'un soutien certain envers la marque Xbox, il fut de fait surprenant de constater quene sortira que sur PC, supports PlayStation 4(/5) et Nintendo Switch.L'explication ? Elle vient apparemment d'être apportée par The Verge faisant état selon ses sources que la cause vient tout simplement du moteur. Car si Capcom est réputé pour son fabuleux RE Engine d'une pleine souplesse pour chaque machine, la société continue d'exploiter en annexe son MT Framework pour des projets de moindre ampleur, et donc avec une R&D bien plus limitée. De fait, les mises à jour du moteur n'ont été effectuées que sur les supports PC, PlayStation et Nintendo, délaissant la Xbox probablement par manque à gagner pour des jeux qui déjà de base ne sont pas voués à être des multi-million seller.A confirmer mais cela expliquerait certaines choses : le remaster decommetournent sous MT Framework (et ne sont pas dispos sur Xbox), tout comme la compilation(même moteur), alors que toutes les autres compilations remasterisées sous RE Engine dont à veniront bien droit à une version Xbox.