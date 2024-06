Le Game Pass intègre le Fire Stick d'Amazon

Microsoft avait prévenu vouloir ouvrir son offre Game Pass au plus grand large nombre de « machines » possibles, et en attendant que le service soit intégré à toutes les smartTV possibles (c'est uniquement le cas pour certaines gammes), l'entreprise annonce un partenariat pour intégrer nativement le module dans le Fire TV Stick d'Amazon.Si vous possédez l'appareil, au moins dans sa version 2023, une simple manette Bluetooth et un abonnement Game Pass Ultimate, en plus d'une excellente connexion évidemment, rien ne vous empêche de tenter puisque c'est disponible de suite.