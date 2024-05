Charts US (avril 2024) : Stellar Blade au rapport, la remontée de Sea of Thieves et l'effet Fallout Charts US (avril 2024) : Stellar Blade au rapport, la remontée de Sea of Thieves et l'effet Fallout

Circana/NPD nous fait son nouveau rapport sur la situation US, ici pour le mois d'avril, avec une nouvelle baisse du CA globale. Tout va bien pour le software et le mobile, mais pas assez pour compenser la chute hardware et ce pour tous les concernés, aussi bien la PlayStation 5 qui amorce sa deuxième moitié de carrière (première du mois en unités vendues et en valeur), la Switch qui attend l'heure de la retraite (deuxième sur les unités, troisième en valeur) et enfin la Xbox Series toujours en situation compliquée (troisième en unités, deuxième en valeur).



Dans le détail :

- Faute de grosse concurrence, Stellar Blade s'empare de la 1ère place. C'est actuellement la 16e meilleure vente de l'année aux USA.

- Rien n'inquiète non plus Helldivers II (pour l'instant), toujours la meilleure vente de 2024.

- Sea of Thieves est la 4e meilleure vente du mois, et 3e sur le classement PlayStation.

- Même coup d'éclat pour Grounded, revenu à la 12e place grâce aux sorties PlayStation et Switch.

- On le redit : l'effet de la série TV Fallout s'est bien fait ressentir.





MEILLEURES VENTES POUR AVRIL 2024

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, Larian Studios et Epic Games)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Stellar Blade (NEW)

2. Helldivers 2 (=)

3. COD Modern Warfare III (+1)

4. Sea of Thieves (+51)

5. Fallout 4 (+82)

6. MLB The Show 24 (-3)

7. Dragon's Dogma II (-6)

8. Fallout 76 (+151)

9. Hogwarts Legacy (+1)

10. EA Sports FC 24 (+2)



11.Rise of the Ronin (-6)

12. Grounded (+155)

13. Minecraft (=)

14. Madden NFL24 (-3)

15. Princess Peach Showtime (-9)

16. Rainbow Six Siege (=)

17. Tekken 8 (-2)

18. Mario Kart 8 Deluxe (=)

19. Elden Ring (-2)

20. Marvel's Spider-Man 2 (-1)





MEILLEURES VENTES 2024

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, Larian Studios et Epic Games)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Helldivers II (=)

2. COD Modern Warfare III (=)

3. Dragon's Dogma II (=)

4. MLB The Show 24 (+1)

5. Final Fantasy VII Rebirth (-1)

6. Tekken 8 (=)

7. Madden NFL 24 (+1)

8. Suicide Squad : Kill the Justice League (-1)

9. Hogwarts Legacy (+1)

10. Persona 3 : Reload (-1)