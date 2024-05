Grand Theft Auto VI, c'est pour fin 2025 Grand Theft Auto VI, c'est pour fin 2025

Rockstar précise ses plans concernant le lancement de Grand Theft Auto VI : le blockbuster ne se contente plus d'un vague 2025, Take-Two Interactive venant officiellement d'annoncer un objectif de sortie pour la toute fin d'année prochaine. Encore 18 mois environ. Hors report.



Sinon, GTA V, c'est 200 millions de ventes actuellement, soit ENCORE 5 millions de plus depuis le dernier trimestre.





UPDATE



Mine de rien, pour GTA VI, on peut presque parler de report vu les sous-entendus d'une année fiscale en cours particulièrement explosive selon leurs souhaits ("une nouvelle ère", carrément) qui indiquait clairement un lancement avant le 31 mars 2025. Tant pis.