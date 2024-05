Europe : Sea of Thieves fut la meilleure vente numérique sur PlayStation 5 en avril Europe : Sea of Thieves fut la meilleure vente numérique sur PlayStation 5 en avril

Au coeur de la tempête, il y a encore de bonnes nouvelles pour Xbox, et l'on apprend que Sea of Thieves a plus que réussi son lancement sur PlayStation 5 : c'est tout simplement la meilleure vente européenne du PS Store pour le mois d'avril alors qu'il n'est sorti que le 30 (mais il y avait aussi deux éditions avec un accès anticipé de 4 jours). Aux USA, il fut 3e, derrière Helldivers 2 et Stellar Blade.



D'ailleurs, pour bien montrer le désormais statut « d'éditeur tiers mais qui a quand même une console avec des exclues restantes » :



- En Europe, Xbox a placé 4 jeux dans le top 10 des meilleures ventes d'avril du PS Store aux USA (Sea of Thieves, Grounded, Fallout 4, Modern Warfare III).

- Même succès aux USA, mais sans Fallout 4.



En passant, on en profite pour signaler que grâce à Prime, Fallout 4 fut tout simplement le jeu le plus vendu d'avril en Allemagne, avec 3 autres épisodes dans le top 20 (76, 3 et New Vegas).