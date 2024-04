[LEAK] Assassin's Creed HEXE : premières infos [LEAK] Assassin's Creed HEXE : premières infos

Alors que Assassin's Creed RED se dévoilera très probablement le 10 juin durant le showcase Ubisoft Forward, c'est aujourd'hui Assassin's Creed HEXE qui fait parler de lui grâce aux sources certaines de Tom Henderson, et voici rapidement ce qui en sort :



- Aura bien pour thème la sorcellerie

- Se déroulera au XVIe siècle en Europe Centrale

- Sera une expérience plus linéaire que tous les précédents épisodes

- Gardera néanmoins un peu d'exploration en monde ouvert

- Semble esthétiquement très sombre

- Un seul personnage, Elsa, dotée de capacités surnaturelles

- L'un de ses pouvoirs permet de contrôler des animaux (dont des chats !)

- On pourra également miser sur la peur pour faire fuir certains opposants

- Encore aux premiers stades de chantier, donc n'arrivera que fin 2026



Et même si cela a déjà été dit, rappelons que tout comme RED, ce futur HEXE sera directement intégré au futur Hub Assassin's Creed Infinity dont les contours devraient également être dévoilés dans deux mois.