[LEAK] Le prochain Warhorse Studios sera bien Kingdom Come : Deliverance 2 [LEAK] Le prochain Warhorse Studios sera bien Kingdom Come : Deliverance 2

L'actualité démarre aujourd'hui exactement de la même façon qu'elle s'est terminée hier, donc avec le prochain Warhorse Studios qui selon plusieurs leakers reconnus (Tom Henderson, billbil-kun) sera tout simplement Kingdom Come : Deliverance 2, et c'est une excellente chose vu la qualité du premier.



De fait, c'est à se demander si Embracer n'a pas attendu ce contexte pour prochainement annoncer l'attendue upgrade PlayStation 5 et Xbox Series du premier, ou tout simplement une version GOTY intégrant les quelques DLC/extensions.



Rendez-vous dans un premier temps le 18 avril à 20h00 pour découvrir le reveal du 2.