Sony Santa Monica recrute du monde, et visiblement pour du God of War

Sony Santa Monica lance une belle vague de recrutement (24 postes ouverts) pour rejoindre ses rangs sur un nouveau projet non annoncé, mais dont l'identité ne laisse pas beaucoup de mystère quand plusieurs offres dont celle de « Senior Combat Designer » indique que la préférence sera donnée aux candidats qui maîtrisent déjà les mécaniques de God of War (2018) et sa suite Ragnarok.



Extension ou suite avec changement d'ère (ou les deux), l'avenir le dira mais Sony n'a de toute façon aucun intérêt à lâcher le filon, surtout après le futur bonus marketing envers le grand public quand déboulera l'adaptation Live en série sur Amazon Prime.