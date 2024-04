Fallout (Prime) : la Saison 2 déjà validée

Amazon Prime a suffisamment confiance dans son projet d'adaptation de la franchisepour avoir déjà validé une Saison 2. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la CFC (Californie) sur les crédits d'impôts, mentionnant cette Saison 2 au budget déjà attitré de 152 millions de dollars dont nous ne savons évidemment rien, notant en plus que la mode du rythme annuel est passé depuis un moment (on n'est même plus surpris de devoir attendre 2 ou 3 ans entre deux saisons de quelques épisodes).reste en tout cas prévu pour ce jeudi 11 avril sur Prime, avec le plaisir d'avoir l'intégralité des épisodes en un seul jet.