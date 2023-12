23 avril 2024 sur PC via mod (il faut juste posséder Fallout 4).Et bordel, si ce n'est le rendu old-gen, c'est aussi ambitieux qu'un nouvel épisode :- 53 quêtes principales- 35 quêtes annexes- 25 quêtes de faction- 16 quêtes de gangs- 7 compagnons + 5 quêtes attitrées- 15 arrondissements- 7 zones libres pour y créer son campement- Améliorations par rapport à Fallout 4 (craft, animations...)- Météo dynamique- 74 musiques pour 3 stations de radio- Nouvelle interface pip-boy- Une tonne de textures inédites- Nouvelles armes, armures, vêtements...- 90.000 lignes de dialogues doublés, soit 50% de plus que SkyrimEt pendant ce temps, on continuera de se dire que nous jouerons à Fallout 5 en 2030 à ce rythme

posted the 12/27/2023 at 11:47 AM by shanks