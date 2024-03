Marvel Rivals : informations et casting leakés avant la présentation de 16h00 Marvel Rivals : informations et casting leakés avant la présentation de 16h00

Officiellement, à 16h00, Marvel Games dévoilera un nouveau jeu mais pas besoin d'attendre jusque là pour en connaître l'identité et les détails : comme précédemment évoqué, on parle de Marvel Rivals, une nouvelle adaptation cette fois signée NetEase et attendue sur PC, « consoles » et mobile.



Leaké par l'insider Kurakasis, le titre voit maintenant toutes ses infos balancées sur la toile par le suite Thestreamr, dont voici le résumé :



- PVP à la Overwatch en 6V6

- Mise en avant de la destruction des décors

- Plusieurs modes dont Escorte et Roi de la Colline

- Tous les personnages auront plusieurs skins (ça sent les pass et boutiques in-game)



Les personnages leakés :



- Doctor Strange

- Scarlet Witch

- Iron Man

- Luna Snow

- Punisher

- Loki

- Rocket

- Groot

- Hulk

- Spider-Man

- Magneto

- Mantis

- Peni Parker

- Magik

- Storm

- Namor

- Star Lord

- Black Panther

- Thor