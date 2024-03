Du jeu à service pour le retour de Bend Studio ? Du jeu à service pour le retour de Bend Studio ?

Le temps passe vite, on s'en aperçoit tous les jours, et voilà déjà presque 5 ans que Days Gone fut lancé sur PlayStation 4, dernière production de Bend Studio qui n'a depuis plus donné de nouvelles hormis pour des mauvaises nouvelles concernant les employés, comme la mort de Days Gone 2 et le retrait d'un remake du premier Uncharted.



Mais ça continue de bosser dans l'ombre et selon la dernière offre d'emploi publié par le studio, un fait se dessine : on part clairement dans le jeu à service. Plus exactement, Bend Studio cherche un chef de projet pour un futur « AAA de grande envergure » et l'offre évoque à de nombreuses reprises des termes comme « feuille de route pour le suivi », « jeux à service AAA » et « compréhension des dernières tendances ».



Une petite nuance néanmoins : rien ne dit que ce chantier soit le seul en cours chez Bend.