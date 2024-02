Charts Japon : les entrées de Persona 3 Reload, Jujutsu Kaisen et Granblue Fantasy Relink

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 29 janvier au 4 février 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et le public a répondu à l'appel du NEUF avec en tête d'afficheà 110.000 « hors dématérialisé » (on peut donc parier que le Japon représente actuellement plus ou moins 20 % des ventes mondiales) et unqui se contentera de 70.000 unités là encore physique, ce qui est « bien mais pas top » comme on dit. Enfin, la popularité den'a pas fait de miracle sur le plan JV, où seule la version Switch s'affiche à 25.000 ventes.Sur le hardware, Switch et PS5 échangent leurs places dans un jeu de chaise musicale en duo qui devrait perdurer tout au long de l'année, n'empêchant pas de constater une baisse généralisée par rapport à 2022 : sur 5 semaines, la Switch en était à 490.000, la PlayStation 5 à 330.000 et la Xbox Series à 20.000.