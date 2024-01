Square Enix pourrait lever le pied sur les ''AA'' Square Enix pourrait lever le pied sur les ''AA''

Le nouveau PDG de Square Enix, Takashi Kiryu, avait déjà évoqué son intention de revoir sa façon de créer des jeux, avec des bonnes nouvelles sous-entendues : ne pas hésiter à regarder vers des licences oubliées, mais aussi mieux implémenter ses ressources pour répondre à l'adage « moins de jeux mais de meilleurs jeux ». Et c'est bien.



Cette nouvelle politique qui évidemment prendra son temps pour se mettre en place fait suite à de nombreux échecs commerciaux chez l'éditeur, certes au coeur de quelques bonnes surprises, et c'est dans une transcription tardive du bilan publié en fin d'année dernière (@Genki_JPN) que des précisions sont servies pour comprendre où aura lieu le rabotage du planning de développement : sur le secteur du AA.



Alors non, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura « plus » de Bravely, de Octopath Traveler ou de Mana, d'ailleurs preuve avec Visions of Mana l'été prochain, juste qu'à en croire Takashi Kiryu, les ressources devront mieux se diviser entre le secteur du AAA sans pour autant se reposer uniquement sur du Final Fantasy et Dragon Quest, mais également des partenariats avec des indépendants au risque financier moindre mais dont la percée commerciale peut soudainement intervenir. Oui, c'est Square Enix qui a édité PowerWash Simulator.



Reste maintenant à voir si la qualité sera effectivement au rendez-vous pour les prochains morceaux majeurs mais aussi et surtout les ventes, avec Final Fantasy VII Rebirth en ligne de mire, et en attente des titres comme Kingdom Hearts IV et Dragon Quest XII.