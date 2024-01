Konami et LRG s'associent pour de nouvelles compilations rétros (Rocket Knight et Felix the Cat)

Konami fait ses fonds de tiroirs pour arrondir ses bilans fiscaux, annonçant une collaboration avec Limited Run Games pour publier des collections retro sous le propre moteur maison de LRG, à chaque fois sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4, en boîte comme en dématérialisé.La première concerne, tenez-vous bien,, donc une compilation de deux jeux réputés inaccessibles aujourd'hui pour les moins fortunés : 300$ pour le jeu NES complet, le double pour la version GameBoy. Chaque jeu bénéficiera de quick-save et autres options de « qualité de vie ». Les précommandes ouvriront chez LRG du 9 février au 10 mars.En deuxième, ce seraincluant les deux épisodes MegaDrive et celui sur Super Nes, avec une nouvelle introduction en anime, une fonction review, du boss rush et un musée in-game.Une troisième compilation du même genre sera annoncée le 24 février.