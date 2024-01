Sony montre les futures coques PS5 Slim

Le CES de cette semaine a permis à Sony de voir « en vrai » ce que donneront les futures coques PlayStation 5 Slim, toujours prévues pour ce début 2024 sans plus de précisions au pris de 54,99€ l'unité.Presque aux allures de drapeau français, mais plus précisément « Cobalt » Bleu, « Sterling » Argent et « Volcanic » Red, la gamme à finition « métallique lisse » sera accompagnée d'une version noir, et d'autres versions sont actuellement en réflexion, en plus d'éventuels mais probables collectors comme le veut la tradition.On vous laisse avec le visuel en question, en plus du trailer d'origine.