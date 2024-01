CES 2024 : en décembre 2023, le PSN comptait 123 millions d'utilisateurs CES 2024 : en décembre 2023, le PSN comptait 123 millions d'utilisateurs

Toujours dans le cadre du CES 2024, Sony a révélé que le PlayStation Network avait réussi à toucher 123 millions d'utilisateurs en décembre 2023, soit une belle augmentation sur un an (112 millions en décembre 2022). Merci les stocks de PlayStation 5.



D'autres n'ont pas encore communiqué sur ce point, et c'est d'ailleurs à peine si Nintendo s'y attarde, mais on notera que Microsoft Xbox doit se situer au-dessus, eux qui revendiquaient déjà les 120 millions en décembre 2022. Néanmoins, il faut noter que la branche Xbox inclus également le PC, et de manière plus globale le Cloud pouvant toucher jusqu'au mobile même si ce dernier point reste encore assez marginal.



A contrario, et malgré quelques rumeurs dans ce sens (trophées, compte unifié...), Sony n'a pas encore voulu trop pousser l'unification de son écosystème mais c'est une affaire de temps, également avec le mobile, secteur qui pourrait potentiellement propulser le nombre d'actifs tout comme chez Microsoft qui cherche à y intégrer prochainement son Xbox Store.