Chine : un projet de loi vient de faire perdre 80 milliards de dollars en bourse à Tencent et NetEase

Loin vers l'Est, quelques mots aux suffit à créer une vague explosive dans la bourse du JV chinois, où les titans Tencent et NetEase ont plongé de respectivement 16 et 25 %, soit l'équivalent de 80 milliards de dollars en valeur envolés.



La raison ? Un « projet » de loi (rien n'est encore fait donc) qui souhaite mettre à mal certains fondamentaux mêmes du F2P et du gacha, ce qui donne effectivement quelques grosses gouttes de sueur dans un pays basant essentiellement le média sur JV autour de cette économie.



Certes, seuls les mineurs (-18 donc) sont visés et ils ne constituent pas la plus grosse part du gâteau mais c'est un domaine qui compte sur PC comme mobile, et voici les restrictions souhaitées par le gouvernement :



- Fin des « récompenses quotidiennes »

- Fin des « bonus au premier achat »

- Fin des « bonus par multiples achats » (voyez Coin Master pour comprendre)

- Fin de l'aspect gacha/loterie (c'est surtout ça qui fait trembler)

- Limite de dépense dans les micro-transactions



Et même si les adultes ne sont pas impactés, ni même l'occident dans le cas de jeux localisés, reste une énorme problématique dans la façon de mettre en place ces restrictions si la loi finissait par être signée en 2024. On sait par exemple que de nombreux jeux mobile reposent aussi bien leur économie que le game-design sur ce style de récompenses, pas seulement pour faire uniquement dépenser l'audience mais surtout aussi la maintenir. Des jeux du genre offrent par exemple des bonus non négligeables chaque jour qui rendrait l'expérience encore plus restrictive pour les non-payeurs si on leur enlevait du jour au lendemain.



Pire encore pour le gacha/loterie. Rien n'empêche un travail de fond pour faire en sorte que les mineurs de x jeu mobile bénéficient d'une refonte. Mais si cela rend plus difficile à obtenir la dernière waifu à la mode, c'est un nouveau risque de désertion, et si au contraire ça la rend plus facile, des « adultes » n'auront aucun remord à créer des faux comptes de supposés mineurs, et ainsi faire perdre encore plus d'argent aux pauvres boîtes milliardaires.



Affaire à suivre.