Resident Evil : le prochain remake à l'esprit

Lors des PlayStation Partner Awards, Capcom est reparti avec de multiples statuettes dont celui du top 3 des jeux japonais ayant rapporté le plus de thune sur supports PlayStation dans l'année écoulée (pour Resident Evil 4 Remake), auquel se rajoute pour l'info une médaille de « Partner Award » (pour Street Fighter 6) et deux « Special Award », l'un pour les options d'accessibilité (encore Street Fighter 6), l'autre pour sa qualité sur le PlayStation VR2 (Resident Evil Village).



Devant toutes ces récompenses, il fallait bien lâcher une information pour faire plaisir au peuple, et c'est le directeur de Resident Evil 4 Remake (Yasuhiro Anpo) qui balance que Capcom continuera de faire des remakes de la franchise horrifique, et même que le prochain candidat est déjà signé en interne.



Reste donc à savoir lequel, les plus grosses cotes étant pour Resident Evil : Code Veronica et Resident Evil 5.