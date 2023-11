Beyond Good & Evil 20th Anniversary prépare sa sortie en douce (et en shadow-drop ?) Beyond Good & Evil 20th Anniversary prépare sa sortie en douce (et en shadow-drop ?)

Il n'y a plus aucun doute à avoir quant à la sortie d'une édition « 20th Anniversary » pour Beyond Good & Evil : après le référencement de l'organisme de classification US (pour tous les supports), les trophées viennent maintenant d'apparaître sur le site exophase en plus de 4 visuels sur le Xbox Store.



On peut dire qu'il y a une odeur de shadow-drop, peut-être pour les Game Awards tiens, en espérant auquel cas que cela sera également l'occasion de donner des nouvelles du deuxième épisode dont l'avenir se montre bien incertain.



UPDATE

Toujours selon le Xbox Store (page supprimée depuis) :



- Sortirait le 2 décembre.

- Nouveau mode speedrun.

- Nouveaux succès/trophées.

- Save auto & cross-save.

- 4K/60FPS.

- Diverses améliorations.