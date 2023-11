Quasiment la moitié de CD Projekt planche désormais sur le prochain The Witcher Quasiment la moitié de CD Projekt planche désormais sur le prochain The Witcher

CD Projekt a publié un petit communiqué pour annoncer que l'extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 tournait désormais à 4,3 millions de ventes, soit 1,3 million de plus depuis le rapport de début octobre. Le jeu de base reste lui à 25 millions, une excellente performance et même meilleure sur le même laps de temps que The Witcher 3.



Rappelons que ce point qu'une édition Ultimate arrivera en boîte le 5 décembre, et qu'une adaptation « Live » de l'univers est dans les cartons, de même qu'une suite (mais là, soyez très patients).



Enfin, car c'est quand même un peu le titre de l'article, sachez que 330 développeurs de CD Projekt sont désormais au charbon sur le prochain jeu The Witcher (premier d'une nouvelle trilogie), soit quasiment la moitié des effectifs de la boîte. Une bonne partie est d'ailleurs encore au taf sur les derniers correctifs de Cyberpunk 2077 et son extension, mais les transferts débutent à la fois pour The Witcher (plus de 400 têtes espérées pour le milieu de l'année 2024) et probablement quelques-uns sur Sirius, le spin-off essentiellement tenu par Molasse Flood et qui devrait être un mélange solo/coop.



Un peu moins de 10 % de la boîte travaille sur des choses encore non officialisées pleinement, donc en gros de la « boîte à idées/concept » autour de Cyberpunk 2 et une troisième licence RPG.