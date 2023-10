Vu les conditions de chantier, Skull Island : Rise of Kong n'aurait pas pu être mieux

Il a les épaules pour obtenir la médaille du pire jeu de l'année 2023, sauf sidu même éditeur (17 novembre) lui vole la vedette, et l'heure est au post-mortem pour le désormais tristement célèbreThe Verge a souhaité interrogé quelques-uns des développeurs du studio IguanaBee (évidemment sous anonymat), permettant d'apprendre que :- Même si sujet de moqueries,aurait pu difficilement être mieux.- L'éditeur GameMill a en effet donné un budget rachitique et seulement 1 an (!!!) pour le terminer de A à Z, précisément de juin 2022 à juin 2023.- Ce n'est apparemment pas la première fois que GameMill (société chilienne) ne laisse qu'un an à un développeur lors d'un contrat.- Des petits développeurs comme IguanaBee n'ont pas le choix d'accepter ce type de demandes pour survivre, et encore : les fonds n'étaient même pas suffisants pour maintenir toute l'équipe.- Une énorme équipe peut concevoir un petit jeu sympa en un an. Mais pour info,, c'est « entre 2 et 20 développeurs » selon les moments. Autant dire qu'aucun miracle n'était possible en 12 mois.- 12 mois de chantier pour 5 mois de crunch intensif...- Plusieurs développeurs restent fiers du travail accompli. Ils savaient que le résultat tiendrait de la catastrophe mais avec aussi peu d'employés, aussi peu d'argent et aussi peu de temps, c'est presque et ironiquement des applaudissements qui en ressortent d'avoir réussi.Et parce qu'il ne faut pas trop jeter la pierre aux développeurs, sachez que Iguanabee a aussi créé en 2022(voir deuxième vidéo ci-dessous), avec davantage d'employés grâce à la collaboration avec Studio Voyager, et davantage de temps. Résultat, environ 80 % sur Metacritic, 94 % d'évaluations positives sur Steam et le prix du meilleur jeu produit en Amérique Latine au Best International Games Festival. Comme quoi hein.(ci-dessous la fameuse cinématique avec un beau PNG à la place d'une animation)