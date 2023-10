UK : hors inconnu du démat, Super Mario Wonder est le 3e meilleur lancement de la franchise UK : hors inconnu du démat, Super Mario Wonder est le 3e meilleur lancement de la franchise

Les charts du vendredi 20 octobre sont à surveiller de près, ce jour ayant vu le lancement conjoint de deux des potentiels plus gros succès de l'année, donc Super Mario Bros. Wonder et Marvel's Spider-Man 2.



On commencera en évoquant l'araignée, avec un très bon départ vu que Marvel's Spider-Man 2 effectue le 4e plus gros lancement de l'année 2023 au Royaume-Uni, derrière (dans l'ordre) Hogwarts Legacy, EA Sports FC 24 et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.



Il faudra encore attendre quelques jours pour obtenir des données précises incluant le numérique, et il vaut d'ailleurs mieux vu que le marché physique, pour ce qu'il représente encore, ne permet pour l'heure que d'établir un recul :



- 116.000 ventes contre 190.000 pour le premier Marvel's Spider-Man.

- 20 % de moins que God of War Ragnarok (mais avec 2 jours de moins !).



De son côté, Super Mario Bros. Wonder est lui 5e meilleur lancement de l'année (79.000 unités écoulées en boîte) et surtout 3e meilleur démarrage de l'histoire de la franchise sauce platformer 2D comme 3D, derrière Super Mario Odyssey et Super Mario 3D All-Stars, mais le potentiel d'être top 1 avec le numérique :



- Super Mario 3D All-Stars vendait ses jeux à l'unité sur l'eShop.

- La part du dématérialisé est drastiquement plus élevée qu'avec Odyssey (2017).