[LEAK] Le planning Sonic de 2024 en fuite, dont un nouveau jeu pour les fêtes [LEAK] Le planning Sonic de 2024 en fuite, dont un nouveau jeu pour les fêtes

SEGA vient de se prendre un leak de plus, et pas des moindres puisque l'on connaît via un document interne tous les plans de l'entreprise concernant la franchise Sonic, et vu que je suis fort fatigué tel un vieillard, je vous résume cela en quelques mots :



- Saison 1 de la série TV Knuckles

- Saison 3 de Sonic Prime

- Nouveau jeu mobile (au printemps)

- Un DLC pour Sonic Superstars

- « Prologue » d'un nouveau jeu

- Le nouveau jeu en question pour la fin d'année

- Le film Sonic 3 en décembre



Alors de tout cela, on va s'attarder sur le nouveau jeu en se disant que ce genre de terme peut être très vague chez les éditeurs et que s'il est tout à fait possible en bossant vite (et hors report) qu'on choppe un Sonic Frontiers 2, rien n'empêche un remake, ou même un projet en lien direct avec le troisième film. Concernant le « Prologue », espérons que l'on parle d'une démo...