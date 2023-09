Gran Turismo Sport : l'heure des adieux Gran Turismo Sport : l'heure des adieux

Gran Turismo 7 a établi ses bases depuis 18 mois et il est temps pour lui de faire ses adieux à son grand frère : Gran Turismo Sport, présent sur le marché depuis fin 2017, sera débranché le 31 janvier 2024.



Ceux qui y ont joué à l'époque savent que la fermeture des serveurs va sérieusement impacter le contenu (en plus de bloquer divers trophées) mais on peut éventuellement dire que le titre restera au moins jouable sur certains points, contrairement à Gran Turismo 7 dont la valeur du Blu-Ray sera équivalente un jour à un dessous de plat vu sa connexion obligatoire pour tous les modes même solo.