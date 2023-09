Xbox x Activision : accord provisoire du CMA

Nous y sommes et on avait presque oublié le bouclage de cette longue affaire avec l'actualité TGS et le bonus « leak FTC » :est désormais à un pouce de posséderKing avec l'approbation provisoire du régulateur UK (CMA), suite au projet de la revente des droits Cloud des jeux(sauf en Union Européenne) pour contrer le dernier argument de position dominante sur ce secteur.Sauf retournement de situation, l'affaire sera définitivement conclue le 18 octobre au plus tard.