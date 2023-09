Après l'échec commercial de The Callisto Protocol, Glen Schofield fait ses valises

A notre époque, quand on est un jeune développeur même doté d'une grande ambition, se lancer sans filet dans l'expérience AAA avec les coûts qui vont avec, c'est à risque, et Striking Distance vient de le saisir pleinement.fut un énorme échec pour Krafton qui espérait 5 millions de ventes, et qui a du se contenter de même pas la moitié (2 millions). Le suivi n'a rien changé, le dernier DLC a été fortement critiqué par le peu de fans, et le bouche-à-oreille n'a pas été dans le bon sens surtout avec la concurrence de. C'est donc après 32 licenciements que le studio voit le départ de son créateur Glen Schofield… ironiquement l'homme derrière la franchiseà ses débuts.La survie tiendra désormais sur les épaules de Steve Papoutsis, nommé au poste de PDG pour un avenir encore non dévoilé.