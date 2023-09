Charts Japon : Starfield fut donc lancé sans visibilité physique, ni impact sur le parc Xbox Series

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 4 au 10 septembre 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Bien sûr, ce n'est pasqui aurait pu sauver la situation de la Xbox Series au Japon (certes plus enviable que la One et la Classic), mais bon. On aurait au moins pu penser à un léger frémissement pour fêter le lancement du jeu de Bethesda mais finalement rien, et même pire en constatant une baisse par rapport à la semaine précédente, peut-être déjà liée à la sortie de l'édition Premium.Et pas question de chercher le jeu qui n'apparaît même pas dans le top 30, véritable déception comparée aux 80.000 ventes deà l'époque dont un beau quota sur 360. C'est vrai, il y a le Game Pass, le fait que l'édition Premium est sortie quelques jours avant et l'impact évident du dématérialisé sur le physique, encore plus quand on sait que 60 % des Xbox Series au Japon sont des modèles S.Mais tout de même, moins de 1300 ventes physiques...