Mobile : Mario Kart Tour prépare ses adieux

Après 4 ans de carrière, plus de 300 millions de dollars récoltés (deuxième plus gros succès de Nintendo sur mobile) et un suivi assez impressionnant côté personnages (plus de 200, avec certes des tonnes de simples skins),va commencer à remballer ses affaires.L'event Anniversary qui débutera le 20 septembre (pour se terminer le 4 octobre) sera en effet le dernier à accueillir du contenu neuf. Tout ce qui suivra sera du recyclage en boucle jusqu'à l'inéluctable mise à mort de ce spin-off dont on retrouve quelques éléments dans les DLC dePendant ce temps, le peuple hurle que l'annonce future de la Switch 2 coïncide avec celle de, 10 ans après la sortie initiale du précédent sur Wii U.