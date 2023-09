Pour Shawn Layden, Amazon, Google et Netflix sont des ''barbares'' à la porte du jeu vidéo Pour Shawn Layden, Amazon, Google et Netflix sont des ''barbares'' à la porte du jeu vidéo

L'actuelle guéguerre du jeu vidéo continue de faire rage mais pour Shawn Layden, la menace pour chacun des constructeurs est ailleurs : l'ancien dirigeant de la marque PlayStation a déclaré auprès de GamesIndustry le danger que représente des entreprises comme Apple, Amazon, Google ou Netflix, les qualifiant de « barbares à la porte » du secteur JV.



« Aujourd'hui, nous voyons tous ces grands acteurs dire : ‘Oh, les jeux vidéo ? Ça rapporte des milliards de dollars par an ? J'en veux un morceau !' Et nous avons donc ces entreprises qui veulent obtenir leur part et tentent de perturber l'industrie. »



Même si Shawn Layden reconnaît que PlayStation lui-même a transformé l'industrie à sa façon en ouvrant le secteur à un public plus large et plus adulte à son arrivée, quitte à devoir fonctionner différemment de SEGA et Nintendo (« Nous ne pouvions pas gérer totalement le first-party. Il fallait être une plate-forme d'éditeurs tiers »), la crainte est aujourd'hui de voir un basculement drastique qui, tant pis pour le conservatisme, mènerait à une transformation sans possible retour en arrière.



L'homme évoque notamment l'arrivée de Apple dans le secteur de la musique avec ses prix iTunes à 0,99$ (sans parler de Spotify & co) ou encore Netflix et son impact irréversible pour le monde du cinéma traditionnel.



« J'espère que le jeu vidéo sera la première industrie à résister. Il ne faut pas que Google ou Amazon renversent complètement la situation. Nous devons être suffisamment intelligents pour voir ces changements arriver et nous préparer à cette éventualité. »



Mais n'est-il pas déjà trop tard dans un monde où le Cloud Gaming commence à creuser son trou, poussé par de nombreux représentants incluant Microsoft, et justement Sony ?