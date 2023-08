Des coques officielles pour la Xbox Series X

Cela devait arriver et même si c'est moins naturel que pour la PlayStation 5, le design plus simple de la Xbox Series X va permettre à la machine d'obtenir une nouvelle garde-robe avec l'annonce de coques qui « emballeront » tout simplement le monolithe de Microsoft.Trois premières sont annoncées, avec tout d'abord l'indispensable édition(18 octobre), et deux autres à venir le 10 novembre, pour tout de même 49,99$ l'unité dans tous les cas (plus de précisions à venir pour l'Europe).UP :- Mêmes dates pour l'Europe.- 49,99€ la coque Starfield, 44,99€ les autres.